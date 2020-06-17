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Köyceğiz'de oto hırsızı kıskıvrak yakalandı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde polis ekipleri tarafından oto hırsızlığına yönelik düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde polis ekipleri tarafından oto hırsızlığına yönelik düzenlenen operasyonda bir kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezinde bir vatandaş polise aracının çalındığı ihbarında bulundu. İhbar üzerine Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı suç araştırma ve soruşturma ekipleri harekete geçti. Ekipler MOBESE ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Eşgali belirlenen A.Ç.'nin Pınar Mahallesi'nde bulunan evine polis ile jandarma birlikte operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyondan gözaltına alına A.Ç emniyete götürülürken, yapılan aramada çaldığı otomobil evininin bahçesinde bulundu.

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