Köyceğiz'de oto hırsızları yakalandı

Köyceğiz'de 3 ayrı otomobil hırsızlık olayını aydınlatan polis ekipleri, yaptığı operasyonla 2 şüpheliyi yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde park halindeki araçların çalınmasına yönelik çalışma başlattı. Çalınan bir aracın GPS kayıtları ve olayların meydana geldiği yerlerden temin edilen güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu şüphelilerin B.A ve M.E.Ö isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Gürpınar Mahallesinde park halinde bulunan aracın çalınması, ayın mahallede başka bir araçtan telefon şarj aletinin çalınması, Gelişim Mahallesi'nde park halinde bulunan aracın çalınması ve çalıntı araçlarla park halindeki başka araçlara zarar verme olayları ile ilgili polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.