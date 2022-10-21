Köyceğiz'de pansiyonlu okullarda incelemelerde bulunuldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından pansiyonlu okullarda incelemelerde bulunuldu.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yurt binasını gezerek pansiyonda barınma hizmeti verilen öğrencileri ziyaret etti. Okul Müdürü Davut Şen'den pansiyonda kalan öğrenciler ve pansiyon hakkında bilgi alan Karahan, bir süre öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Karahan, öğrencilerin pansiyonda geçirdikleri süre içerisinde daha nitelikli hizmet almalarını, daha mutlu, huzurlu, ev sıcaklığında ve aile şefkati içerisinde olmalarını sağlayan, öğrencilere ikram edilen yemeklerin hijyenik ortamda ve özenle hazırlanmasında emeği geçen okul idaresine ve mutfak personeline teşekkür etti.