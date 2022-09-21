Köyceğiz'de pehlivanlar er meydanına çıkacak

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yağlı pehlivan güreşleri gerçekleştirilecek.

Geleneksel Köyceğiz Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri bu yıl 8. kez er meydanında başpehlivanları buluşturacak. Türkiye'nin dört bir yanından gelecek başpehlivanlar 1 Ekim Cumartesi günü Ata sporunu yaşatmak için er meydanına çıkacak. Köyceğiz Toparlar Mahallesi Kazancı Çayırı güreş alanında gerçekleştirilecek olan Geleneksel Köyceğiz Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri birbirinden ünlü başpehlivanları ağırlayacak. Güreş Alanı'nda düzenlenecek olan organizasyona 45 başpehlivan katılacak. Ayrıca farklı boylardan dört yüze yakın güreşçi mücadele edecek. Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ata sporumuzu yaşatmak için kurslar düzenlediklerini belirterek, “Geleneksel Köyceğiz Belediyesi Yağlı Pehlivan Güreşleri de ata sporumuzu yaşatmak ve genç sporculara destek olmak için çok önem verdiğimiz bir etkinliğimiz. Sporseverleri 1 Ekim'de 8. Yağlı Pehlivan Güreşlerine bekliyoruz” dedi. 45 baş pehlivanın katılacağı güreşlere Mehmet Yeşilyeşil, Ali Gürbüz,İsmail Balaban, Orhan Okulu, Cengizhan Şimşek, Mustafa Batu, Osman Aynur, Yusuf Can Zeybek , Recep Kara, Mustafa Taş gibi tanınmış güreşçiler katılacak.