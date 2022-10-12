Köyceğiz'de “Peygamberimiz, Cami ve İrşat” konulu konferans düzenlendi

Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından “Peygamberimiz, Cami ve İrşat” konulu bayanlara yönelik konferans Köyceğiz Beyobası İlkokulu Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Program Saygı Duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz'ün açılış konuşmasının akabinde konferansa teşrif eden Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı konferans öncesi bayanlara hitap ederek "Peygamber efendimiz (s.a.v.)'in emanetleri olan Kuran-ı Kerim ve sünnet-i seniyyeye sımsıkı bağlandığımız sürece ve onun emanetlerine sahip çıktığımız sürece hem dünya hem de ahiret saadetine nail olacağız" dedi.

Açılış konuşmalarından sonra konferansa geçilerek Muğla İl Müftülüğü Uzman Vaizi Nesibe Reçber Peygamberimiz Cami ve İrşat konulu konferans verdi.

Konferansın tertibinde emeği geçen tüm Kur'an Kursu Öğreticilerine ve konuşmacı Nesibe Reçber'e buket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle program sona erdi. Beyobalı kadınların yoğun ilgi gösterdiği konferans sonunda Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından kitaplar hediye edildi.