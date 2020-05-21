İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köyceğiz'de polis evde kumar oynayan 4 kişiye suçüstü yaptı

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde, gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri, kumarhaneye dönüştürülen evde kumar oynayan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri, kumarhaneye dönüştürülen evde kumar oynayan 4 kişiyi suçüstü yakaladı.


Edinilen bilgiye göre; Köyceğiz ihbar hattına gelen Gülpınar Mahallesinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçen Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma ekipleri, bahse konu adrese baskın yaptı. Baskında U.Ö, V.M, A.İ ve O.Ç. isimli şahısların bulunduğu odadaki masanın üzerinde dağınık vaziyette iskambil kağıtları, adisyon kağıtları ve yerde 100 TL paranın olduğu görüldü.


Yapılan aramada ele geçen iskambil kağıtları, adisyonlar ve kumarda kullanıldığı değerlendirilen 100 TL para ele geçirildi. İkamet sahibi U.Ö. hakkında, kumar oynanması için imkan ve yer sağlama suçundan adli işlem başlatıldı. Ev sahibi ve diğer 3 şüpheliye birlikte kumar oynamaktan bin 225 TL den toplam 4 bin 900 TL idari para cezası uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.