Köyceğiz'de protokol bayramlaştı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Öğretmen Evi bahçesinde protokol Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaştı.

Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak Köyceğiz Öğretmen Evi'ndeki bauramlaşmadan sonra bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Kaymakam Maslak, beraberindeki heyet ile birlikte ilk olarak Köyceğiz İlçe Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti. Kaymakam Maslak, karakolda incelemelerde bulunarak İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Ten'den bilgi aldı. Daha sonra görevleri başında bulunan personel ile tek tek ilgilenerek Kurban Bayramlarını kutlayan Kaymakam Maslak; güvenlik güçlerimizin Kurban bayramında da canla başla çalışmaları sayesinde vatandaşlarımızın huzur içerisinde bir bayram geçireceklerini belirtti. Daha sonra Köyceğiz Şehit Necati Esgin Polis Merkezi'ne ziyaret gerçekleştiren Kaymakam Maslak, burada emniyet güçlerimizin bayramını kutladı. Akabinde Köyceğiz İtfaiye Amirliği'ni ziyaret etti ve personelin bayramını kutladı. İtfaiye ziyaretinin ardından Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne ziyaret gerçekleştirildi. Burada Hastane personeli, hasta ve yakınları ile bir süre sohbet eden Kaymakam Maslak, hasta ve yakınları ile personelin Kurban Bayramını kutladı ve bu zorlu süreçte canla başla çalışan sağlık personeline teşekkür etti. Kaymakam Maslak son olarak Köyceğiz Döğüşbelen Trafik Denetleme İstasyonunu ziyaret etti. Burada Muğla-Antalya Karayolu üzerinde yolculuk yapan vatandaşlarla sohbet eden Maslak, araç içinde bulunan vatandaşlara ikramda bulunarak bayramlarını kutladı. Trafik kurallarını hatırlattı. İstasyon Amirliği personeli ile sohbet eden Kaymakam Maslak, bayramlarını kutlayarak buradan ayrıldı.