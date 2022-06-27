Köyceğiz'de Satranç Aday Hakem Kursu açıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Muğla İl Temsilciliği'nin organize ettiği Satranç Aday Hakem Kursu, 27 kursiyerle Köyceğiz Atatürk Ortaokulu'nda açıldı.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, Satranç Aday Hakem Kursunu ziyaret etti. Kurs müdürü ve TSF Muğla İl Temsilcisi Ahmet Murat Yenici, Kurs Eğitmeni International Arbitrator (Uluslararası Hakem) Emin Yasa Altun ve İlçe Temsilcisi Atilla Güler'den kursla ilgili bilgiler aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Karabağ, Satranç Aday Hakem Kursunda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Karabağ, satrancın iyi bir analiz sanatı olduğuna vurgu yaparak, çoğunluğu öğretmen olan kursiyerlere “İyi bir hamle gördüğünüzde, daha iyi bir hamle arayın” sözünü hatırlatarak bir süre sohbet etti. Spor Kulüplerinde Satranç Baş Antrenörlüğü de yapmış olan Kurs Eğitmeni IA Emin Yasa Altun da, “Satranç sporuna katkı sağlayacak kursiyerleri bu camiaya kazandırmak mutluluk verici. Misafirperverliğinizden ve kursiyerlerin ilgisinden memnunum. Teşekkür ediyorum.” diyerek duygularını ifade etti.