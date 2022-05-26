Köyceğiz'de sepet örme kursu devam ediyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde doğal rattan ve suni rattan ile örgü yapma (sepet örme) kursu devam ediyor.

Sanat Terapisti Uygulayıcısı, Dekoratif El Sanatları Usta Öğreticisi Sadiye Saka'nın eğitmenliğinde devam eden sepet örme kursu tüm hızıyla sürüyor. Ekim ayında başlayan kurs Temmuz ayında sona erecek. Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurs Köyceğiz Gençlik Merkezi'nde Perşembe ve Cuma günleri gerçekleşiyor. 14 kursiyerin devam ettiği kursta bambu sepet, bardak altlığı gibi objeler yapılıyor. Yine kursiyerlerin isteği doğrultusunda geri dönüşüm çerçevesinde keçe ve panç nakışı, kiremit boyama, fotoğraf çerçevesi boyama vb. çalışmalar yapılıyor.

Kursiyer Nursel Tabanlı kurstan çok memnun olduğunu belirterek; “Ülkemizde kuşaktan kuşağa aktarılmaya çalışılan sepet örücülüğü aynı zamanda kültürümüzde önemli bir yere sahiptir. Bu doğrultuda mirasımızı yaşatmada katkıda bulunduğum için çok mutluyum. Kursu açan Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ve Hocamız Sadiye Saka'ya teşekkür ederim” dedi.

Emekli olduktan sonra kurslara devam ettiğini söyleyen Salih Kiriş; “ Sanat öğrenmeyi seviyorum. El emeği göz nuru eserler ortaya çıkarmak hoşuma gidiyor. Hocamız Sadiye Saka'ya teşekkür ediyorum. Bize yeteneklerimizi ortaya çıkarmamız konusunda büyük destek sağladı" açıklamasında bulundu.