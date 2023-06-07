Köyceğiz'de şiir ve müzik şöleni gerçekleştirildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde şiir ve müziği daha iyi anlamak, hissetmek ve paylaşmak amacıyla şiir ve müzik şöleni düzenlendi.

Köyceğiz Yunus Emre Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu şiir ve müzik konseri Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi 15 Temmuz Toplantı Salonu'nda büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Şiir ve müzik programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılış konuşmasından sonra; Annem, Baba, Bana Bir Şiir Bul, Kardelen, Ben Sana Mecburum, Hasreti Öğretmenlerden Öğrendim, Desem ki, Gelincik, Her Şey Sende Gizli, Ihlamurlar Çiçek Açtığı Zaman başlıklı şiirler okundu. Akabinde müzik konseri başladı. Şölende, Deniz Üstü Köpürür, Hatırla Sevgili, Dönence, Yolcu, Söyle Canım, Boşvermişim şarkıları seslendirildi. Konsere katılanlar, birinci bölümde öğrencilerin okuduğu birbirinden güzel şiirlerle duygusal anlar yaşadılar. İkinci bölümde ise birbirinden güzel şarkılarla seyircilere müzik ziyafeti sunuldu. Program sonunda, konserde emeği geçen öğrencilere Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan tarafından katılım belgesi verildi. Programda emeği geçen Yunus Emre Ortaokulu Müzik Öğretmeni Şengül Uzunbacak ile Türkçe Öğretmeni Özcan Sağdıç 'a çiçek takdim edilmesiyle program sona erdi.

Programa Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hatice Karaca, okul müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.