Köyceğiz'de Sınav Merkezi açılarak, ilk sınav yapıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde kurulan E-Sınav Merkezinin faaliyete geçmesi ile birlikte sınavlar çevrimiçi olarak yapılmaya başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu binasında geçtiğimiz yıl E-Sınav Merkezi kurma çalışmalarına başladı. Aradan geçen bir yılın ardından merkez tamamlanarak, ilk sınav iki oturum şeklinde başarıyla sonuçlandırıldı.

E- Sınav merkezi Köyceğiz Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ'ın ve ilçe sorumlusu Sedat Aksoy'un gayretleriyle FAZ4 kapsamında 22+1 adet dokunmatik ekran bilgisayarla hizmete açıldı. E- Sınav merkezinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde ehliyet sınavı gerçekleştirildi. İlk sınav iki oturum şeklinde, 40 kursiyerin katılımı ile tamamlandı.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, “İlçemiz Köyceğiz eğitim alanında yeni güzel gelişmeleri yaşamaya devam ediyor. Köyceğiz'imize E- Sınav merkezi kazandırmak için bir yıl önce çalışmalara başlamıştık. Sonunda amacımıza ulaştık. E- Sınav merkeziyle dışarıya sınava gitme zorluğu da ortadan kaldırıldı. Bu hizmetle Köyceğizliler hem ekonomi, hem de zamandan tasarruf edecekler. Köyceğiz'imize hayırlı olsun. E- Sınav basılı evrak kullanılmaksızın, sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü işlemin bilgisayarlar ile elektronik ortamda yapıldığı sınavlardır. Gelecek yıllarda tüm sınavların E-Sınav merkezlerinde yapılacağını öngörerek, Köyceğiz'e böyle bir E-Sınav merkezini kazandırmanın sevinci içindeyiz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diyerek mutluluğunu dile getirdi.