Köyceğiz'de solucan gübresi üretimi için araştırma

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde solucan gübresi üretimini yaygınlaştırmak için araştırmalar yapılıyor.

Köyceğiz'de solucan gübresi üretimini yaygınlaştırmak için Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan ve ilçe müdürlüğü personellerinden Mühendis Bekir Maral ve Mühendis Hulusi Atasoy ile birlikte Ula ilçesine bağlı Şirin Mahallesi'nde solucan gübresi üretimi yapan tesiste incelemelerde bulunuldu. Edinilen bilgiler doğrultusunda Köyceğizli çiftçilere solucan gübresi üretimi ile ilgili yardımcı olunacağı ifade edildi.