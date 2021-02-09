İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köyceğiz'de su kuyusuna düşen kadın hayatını kaybetti

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 30 metrelik su kuyusuna düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 30 metrelik su kuyusuna düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre; Toparlar Mahallesi Çayiçi mevkiinde yaşayan Fatma Tekin'in (95) evde olmadığını fark eden yakınları, kadını aramaya BAŞLADI. Arama çalışmaları sonunda Tekin'in, evlerinin yakınındaki su kuyusuna düştüğünü belirleyen yakınları durumu jandarmaya bildirdi.


İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kadının öldüğü belirlendi.


Ekiplerin yaklaşık iki saatlik çalışması sonunda kuyudan çıkarılan Tekin'in cesedi, Köyceğiz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.