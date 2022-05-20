Köyceğiz'de tabiat konulu eğitim verildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Toparlar Ortaokulu öğrencilerine 'tabiatı koruma, biyoçeşitliliğin önemi ve biyokaçakçılık konularında eğitim verildi.

Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü personellerinden Orman Mühendisi Süleyman Dural ve Av ve Yaban Hayatı Koruma Teknikeri Arife Şahin Toparlar Ortaokulu 5,6. ve 7. Sınıf öğrencilerine ‘ Tabiatı Koruma, Biyoçeşitliliğin Önemi ve Biyokaçakçılık' konularında eğitici sunum gerçekleştirdi. Türkiye'deki ve Ege Bölgesi'ndeki biyoçeşitliliğin, tabiatın çok hassas dengeler üzerine kurulu olduğunun ele alındığı eğitimde, dengenin bozulmamasının herkesin ortak çalışması ve bu konuda bilinçlenmesiyle sağlanacağı vurgulandı.