Köyceğiz'de tabiatı koruma eğitimi verildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi İmam Hatip Ortaokulu ve Köyceğiz Ortaokulu öğrencilerine 'tabiatı koruma, biyoçeşitliliğin önemi ve biyokaçakçılık konularında eğitim verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Köyceğiz Şefliği personelleri tarafından tabiat eğitimi çerçevesinde Köyceğiz İmam Hatip Ortaokulu ve Köyceğiz Ortaokulu 5., 6. ve 7. sınıf öğrencilerine ‘ Tabiatı Koruma, Biyoçeşitliliğin Önemi ve Biyokaçakçılık' konularında eğitici sunum gerçekleştirdiler. Türkiye'deki ve Ege bölgesindeki biyoçeşitliliğin, tabiatın çok hassas dengeler üzerine kurulu olduğunun ele alındığı eğitimde, dengenin bozulmamasının herkesin ortak çalışması ve bu konuda bilinçlenmesiyle sağlanacağı vurgulandı.