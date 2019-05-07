Köyceğiz'de tarım ve insan fotoğraf sergisi

Tarım ve Orman Bakanlığının bu yıl 10'uncusunu düzenlediği “Tarım ve İnsan” konulu fotoğraf sergisi Muğla'nın Köyceğiz İlçesinde vatandaşlarla buluştu.

Toprağın ve tarımın önemi konusunda sosyal ve bireysel duyarlılığın geliştirilmesini amaçlayan "Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması", genel, çiftçi, öğrenci, Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları, özel bir banka Çalışanları ve Tematik kategori olmak üzere 6 farklı kategoride gerçekleştiriliyor. Her yıl farklı bir kategori belirleyen yarışmanın bu yıl ki ana teması buzağı olarak belirlendi.

Dereceye giren ve sergilemeye değer bulunan 120 eserden 60 tanesi, 3 gün boyunca Köyceğiz'in farklı noktalarında fotoğrafseverlerle buluştu.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan basın açıklamasında, "Her yıl farklı bir ilçemizde fotoğraf severlerle buluşturmaya çalıştığımız ve Türkiye'nin dört bir yanından tarım ve insanı buluşturan fotoğrafların bulunduğu fotoğraf sergimizi özel kılan bir durum söz konusu bu yıl. İl Müdürlüğümüzde görev yapan Mühendis Uğur Acar ve Seydikemer İlçe Müdürlüğümüzde görev yapan Tekniker Safura Kovantepe'nin fotoğrafları bakanlığımızca sergilenmeye değer görülen fotoğraflar arasında gösterildi. Bu durum bizim için ayrı bir gurur kaynağı. Personellerimizi de buradan ayrıca tebrik ediyoruz" diye ifade edildi.