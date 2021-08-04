İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Köyceğiz'de tedbir amaçlı mahallelerin tahliyelerine devam ediliyor

Muğla’nın Köyceğiz İlçesinde devam eden orman yangınlarında mahalleler tahliye ediliyor.

Muğla'nın Köyceğiz İlçesinde devam eden orman yangınlarında mahalleler tahliye ediliyor.



Köyceğiz'de henüz kontrol altına alınamayan orman yangınında ilçeye bağlı mahalleler tahliye ediliyor. Daha önce tahliye edilen Çayhisar Mahallesi, Zeytinalanı Taşdibi mevkisi ve Pınar Ören mevkisine Sazak Mahallesi de eklendi.


Köyceğiz Kaymakamlığı tarafından Sazak Mahallesi'nin de tedbir amaçlı boşaltıldığı açıklandı. Yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.