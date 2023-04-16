Köyceğiz'de tohum bombaları toprakla buluştu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde öğrenciler tohum bombalarını toprakla buluşturdu.

Köyceğiz Toparlar Ortaokulu öğrencileri Mavi Yeşil Okullar Projesi çerçevesinde tohum bombası etkinliği gerçekleştirdi. Öğrenciler hazırladıkları tohumları doğayla buluşturdu. Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Mavi Yeşil Okullar" projesi ile okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında, kamu kaynaklarının etkin kullanılması, dünyada her geçen gün tüketim miktarları artan enerji kaynakları hakkında öğrencilerde farkındalık oluşturulması, çevreye duyarlı, doğayla barışık, tüketim bilinci yüksek, ekolojik dengeye katkı sağlayan nesiller yetiştirilmesi hedefleniyor.