Köyceğiz'de TOKİ konutlarının inşaatı başladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde TOKİ tarafından yapılacak olan projenin inşa çalışmaları başladı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi çerçevesinde, hak sahiplerinin belirlendiği, Köyceğiz Toparlar Mahallesi'ne yapılacak olan TOKİ konutlarının temeli atılarak, inşaat çalışmaları başladı. TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı), Köyceğiz Toparlar Kentsel Yenileme Projesinin ihalesi 12 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşti. 6 Ocak 2023 tarihinde de yer teslimi yapıldı. Proje 2+1 ve 3+1 gibi farklı planlarda hazırlanan 148 bloktan oluşan 574 konut ve 5 adet kapıcı dairesi, 700 metrekare cami, 3375 metrekare iki kat 21 dükkanlı iş merkezi ve yaşam alanlarından oluşuyor. Kura çekimi tamamlanan konutların, inşaat bittikten sonra teslimatlarının yapılacağı bildirildi.