Köyceğiz'de Toparlar Ortaokulu yararına yardım etkinliği düzenlendi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Toparlar Ortaokulu yararına Okul Aile Birliği tarafından etkinlik düzenlendi.

Toparlar Ortaokulu'nun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla düzenlenen etkinlik okul bahçesinde gerçekleştirildi. Etkinlikte velilerin yaptığı pasta, börek ve meyve sularının satışı yapıldı. Velilerin birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirdikleri etkinliğe yoğun katılım oldu. Etkinlikte ayrıca öğrenciler deneyler yaparak hünerlerini sergiledi. Türkiye Geleneksel Okçuluk Federasyonu Hakemi Okçuluk tanıtımı gönüllüsü Müberra Uçar'ın okul bahçesinde kurduğu okçuluk parkurunda misafirler atışlar gerçekleştirerek eğlenceli anlar yaşadı. Etkinliğe Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, öğretmenler, öğrenciler vatandaşlar katıldı.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ etkinlikle ilgili olarak, “Eğitime katkı sağlayacak böylesi bir organizasyonu başarıyla gerçekleştiren okul idarecilerini, öğretmenleri, öğrencileri ve Okul Aile Birliğini tebrik ediyorum” diye konuştu.

Okul Müdürü Aziz Yıldız ise “Bugünün gerçekleşmesinde büyük pay sahibi olan öğrenci, öğretmen, veli ve personelimize emekleri için teşekkür ederiz” dedi.