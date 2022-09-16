Köyceğiz'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Zeytinalanı Mahallesi'ndeki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ş. yönetimindeki 16 AFU 588 otomobil ile Ali Abay yönetimindeki minibüs çarpıştı. Kazada hurdaya dönen minibüsteki Ali Abay ile eşi T.A. ve minibüste bulunan 2 çocuk ile 2 kadın yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Köyceğiz İtfaiye Amirliği ekipleri, yaralıları sıkıştıkları araç içerisinden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen Ali Abay hayatını kaybetti. Hastaneye götürülen yaralılardan T.A.'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.