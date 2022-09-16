Köyceğiz'de trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen kazada içerisinde hastaneye giden ailenin bulunduğu minibüsteki 1 kişi hayatını kaybederken, 2‘si çocuk 5 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Zeytinalanı Mahallesi'ndeki trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tali yoldan ana yola çıkan S.Ş. (38) yönetimindeki 16 AFU 588 plakalı araç, iddiaya göre ışık ihlali yapan Ortaca'dan Muğla'ya hastaneye gittikleri öğrenilen Ali Abay (60) yönetimindeki 48 RG 159 plakalı minibüse çarptı. Kazada Ali Abay'ın yanı sıra aynı minibüste bulunan eşi T.A. (58) ile S.A.C. (28), U.C. (4), N.C. (4) ve İ.K. (42) yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Köyceğiz İtfaiye Amirliği ekipleri, yaralıları sıkıştıkları araç içerisinden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen Ali Abay hayatını kaybetti. Hastaneye götürülen yaralılardan T.A.'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.