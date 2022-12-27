İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Köyceğiz'de trafik kazası: 1 ölü

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında traktör sürücüsü hayatını kaybetti.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında traktör sürücüsü hayatını kaybetti.



Kaza, Toparlar Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Çatak yönetimindeki traktör, başka bir aracın arkadan çarpması sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada traktör sürücüsü Dursun Çatak hayatını kaybetti. Çatak'ın yol kenarında meyve satışı yaptığı öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.