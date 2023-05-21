Köyceğiz'de trafik kazası: 1 yaralı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Köyceğiz Toparlar Mahallesi Kazancı Mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fethiye Karayolu'nda seyir halinde olan M.N.E. yönetimindeki 42 AC 300 plakalı motosiklet, kazancı piknik alanından anayola çıkan E.K. yönetimindeki 34 RC 6677 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü savrulan motosikletten düşen sürücü M.N.E. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü M.N.E. ambulansla Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.