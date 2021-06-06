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Köyceğiz'de traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Kaza, Pınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hasan A., (15) yönetimindeki 48 K 2569 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan araziye devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, traktörde yolcu olarak bulunan Tezcan A.'nın, (10) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı sürücü Hasan A., ilk müdahalesinin ardından Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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