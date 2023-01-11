Köyceğiz'de Türk Sanat Müziği Korosu konser verecek

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ‘Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz' adıyla Türk Sanat Müziği Konseri düzenlenecek.

Köyceğiz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından kurulan Türk Sanat Müziği Korosu 12 Ocak tarihinde saat 20.00'da konser verecek. Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün hazırladığı, Türk Sanat Müziği Konseri, Şef Ebru Efe Özçam yönetiminde, Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Çok Amaçlı Salonda gerçekleşecek. Değerli sanatçıların görev alacağı konsere tüm vatandaşlar davet edildi.