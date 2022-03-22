İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Köyceğiz'de Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası heyecanı

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Türkiye Dağ Koşusu şampiyonası 27 Mart 2022 tarihinde düzenlenecek.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Türkiye Dağ Koşusu şampiyonası 27 Mart 2022 tarihinde düzenlenecek.



Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Türkiye Atletizm Federasyonu'nun organize ettiği, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Köyceğiz Kaymakamlığı ve Köyceğiz Belediye Başkanlığının işbirliği ile “Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası ve Balkan Şampiyonası Milli Takım seçme yarışmaları” 27 Mart 2022 tarihinde düzenlenecek. Yarışta Köyceğiz'in güzelliklerinin görüleceği turizm bölgelerinden geçilecek. Yarışma sonunda Balkan Dağ Koşusu Şampiyonasına katılacak milli takım aday kadrosu belirlenecek.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.