Köyceğiz'de uçurtmalar Atatürk için uçtu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne olurken, uçurtmalar Atatürk için uçtu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Gençlik Haftası kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilen uçurtma şenliğinde uçurtmalar Atatürk için uçuruldu. Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü'nün birlikte düzenlediği uçurtma şenliği Köyceğiz Gölü kenarında bulunan Delta Plajı'nda gerçekleşti. Uçurtmalar Köyceğiz Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından ücretsiz dağıtıldı. Hafta sonu güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar da çocuklarını alarak şenliğe katıldı. Çocuklar uçurtmaları en yüksekte uçurmak için büyük gayret sarf ettiler. Bazı uçurtmalar, ağaç dallarına ve tellere takılırken çocuklar uçurtma şenliğinde eğlendiklerini ifade etti. Aileler ve çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.