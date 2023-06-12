Köyceğiz'de üreticiler harnup güvesi konusunda bilgilendirildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde narenciye üreticileri harnup güvesine karşı mücadele konusunda bilgilendirildi.

Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince ilçenin narenciye bahçelerinde yıl boyunca hastalık ve zararlılara karşı çalışmaların yapıldığı ifade edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda hastalık ve zararlara karşı üreticiler mücadele konusunda bilgilendiriliyor. Bulunulan dönem itibariyle üreticilere portakal bahçelerinde Harnup Güvesine karşı mücadele yapılması gerektiği hatırlatıldı.