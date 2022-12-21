Köyceğiz'de vatandaşlar Sabah Namazı'nda buluşuyor

Muğla'nın Köyceğiz İlçe Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu, Gençlik Koordinatörlüğü ile Camii görevlilerinin birlikte organize ettikleri Sabah Namazı buluşması Merkez Hacıbey Camiinde yapıldı.

Gencinden yaşlısına bir çok kişinin katıldığı Sabah Namazı Buluşması namazdan önce Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Cemaatle namazın edası akabinde İmam-Hatip Selman Gündoğdu'nun tesbihat yaptırması, İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz'ün sohbeti ve İlçe Vaizi Rauf Evleksiz'in yaptığı dua ile program sona erdi. Program bitiminde Hacıbey Camii görevlileri İmam-Hatip Davut Yıldırım, Müezzin-Kayyım Mehmet Sancar tarafından sabah namazı buluşmasına iştirak edenlere çorba ikramı yapıldı.

İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, "Sabah Namazı buluşmalarımız devam ediyor, bugün ilçe merkezimizde Hacıbey Camii'ndeydik. Bir sonraki buluşmamızı da Toparlar Arıkbaşı Camii'nde yapacağız. Ben Sabah Namazı Buluşmalarımızı bereketlendiren tüm cemaatimize, çorbalar içilirken ismini vermek istemeyen ve bütün ikramları ben tekellüf ediyorum diyen hayırsever kardeşimize ve emeği geçen tüm görevlilerime teşekkür ediyor, Toparlar Arıkbaşı Camii'ndeki Sabah Namazı buluşmamıza şimdiden tüm halkımızı davet ediyorum" dedi.