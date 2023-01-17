Köyceğiz'de velilere aile okulu eğitimi veriliyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Toparlar Ortaokulu'nda “Aile Okulu Projesi” çerçevesinde velilere eğitim verildi.

Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Funda Çakmak tarafından Toparlar Ortaokulu öğrenci velilerine ve öğretmenlerine seminer gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Aile Okulu projesiyle, veliler aile okulu eğitimleri ile destekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığının ailelerin farklı eğitimlerle çok yönlü desteklenmesi amacıyla başlattığı “Aile Okulu Projesi" Köyceğiz'de, velilerin yoğun ilgisiyle devam ediyor. Aile Okulu'nda öğrenci olan ve sınıf sıralarına oturan velilerin çok boyutlu olarak desteklendiği eğitimlerde; aile içi iletişim becerileri, çatışma ve stres yönetimi, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, bağımlılıkla mücadele, sosyal duygusal beceri gelişimi, akran ilişkileri, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteler, ilk yardım, çevre koruma bilincinden oluşan konular yer alıyor.