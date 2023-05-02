Köyceğiz'de Veteran Masa Tenisi Turnuvası başlıyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde geleneksel hale gelen 2. Ulusal Veteran Masa Tenisi Turnuvası başlıyor.

Köyceğiz Spor Kulübü 2.Ulusal Veteran Masa Tenisi Turnuvası 6-7 Mayıs 2023 Cumartesi ve Pazar günü Köyceğiz Yeni Kapalı Spor Salonunda yapılacak. Köyceğiz Kaymakamlığı, Köyceğiz Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüğü, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ve sponsorların destek verdiği turnuvaya Türkiye'nin her bölgesinden 30 yaş ve üstü 280 veteran sporcunun katılması bekleniyor. Köyceğiz Spor Kulübü Başkanı Tarkan Öztürk, “Birincisini geçen yıl tertiplediğimiz Masa Tenisi Turnuvasını başarıyla sonuçlandırmıştık. Türkiye'nin her bölgesinden sporcularımızı Köyceğiz'de ağırladık. Bu sene ikincisini düzenlediğimiz Ulusal Veteran Masa Tenisi Turnuvasına katılacak olan sporcularımızı bekliyor, müsabakalarda başarılar diliyorum” dedi.