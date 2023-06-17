Köyceğiz'de yağışla birlikte etkili olan rüzgar ağaçları devirdi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yağışla birlikte etkili olan rüzgar hayatı olumsuz etkilerken, birçok bölgede ağaç devrildi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Köyceğiz ilçesi için yapılan sağanak yağış uyarısı sabah saatlerinden itibaren ilçe genelinde etkili oldu. Öğle saatlerine doğru etkisini artıran yağış, şiddetli gök gürültülü yağmur ve rüzgarla devam etti. Etkili olan rüzgar sebebiyle Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi bahçesinde bulunan sığla ağacı rüzgara dayanamayarak devrildi. Şans eseri herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediği olayda devrilen ağaç, yetkililer tarafından kaldırılırken, öğlene kadar hayatı olumsuz etkileyen yağmur, öğleden sonra etkisini kaybederek yerini güneşli havaya bıraktı.