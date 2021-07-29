Köyceğiz'de yangın devam ediyor, Dalaman'daki yangın söndürüldü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için havadan ve karadan müdahale devam ederken, Dalaman'daki yangın ise kontrol altına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangının ardından Bodrum, Köyceğiz, Dalaman ve son olarak da Milas'ta yangın çıkmıştı. Köyceğiz'in Yeşilyurt ile Ağla Mahallesi arasında kalan saat 15.48'de başladığı belirtilen yangına 5 arasöz, 4 su tankeri, 1 İMA, 6 hizmet aracı, 1 helikopter, 1 dozer, 1 treyler'in yanı sıra 40 personel ile müdahale edildi. Ayrıca bölgeden de bazı vatandaşların yangın söndürme çalışmalarına katıldığı, yangının Ağla tarafındaki yoğun ormanlık alana geçmemesi için büyük çaba sarf edildi.

Saat 17.00 sıralarında ise bu defa Dalaman'ın Akçataş Mahallesi'nde yangın başladı. Mopak Kağıt Fabrikası'nda 25 Haziran'da başlayan ve yaklaşık 1 hafta boyunca söndürme çalışmaları yapılan alana yakın bir noktada çıkan yangın bölgede büyük tedirginliğe neden oldu. Kağıt Fabrikası ile Tarım Açık Cezaevi sınırının bulunduğu alandaki yangına Dalaman ve Ortaca'dan ekiplerin müdahale ettiği öğrenildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 2 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Bu arada yangının çıktığı bölgede ana trafolarının bulunması nedeniyle, Dalaman, Dalaman Havalimanı, Ortaca ve Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulandı.