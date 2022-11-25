Köyceğiz'de yaşlılar yoga öğreniyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 60 yaş üstü bireyler yoga faaliyetlerine katılarak gençleşmeye çalışıyor.

Yaşlılıkta bilgi, beceri ve yeteneklerin korunmasını, yenilerinin kazanılmasını sağlayarak kaliteli ve başarılı yaşlanmanın temelini atmak misyonu ile hareket eden Tazelenme Üniversitesi, köşesinde oturan ve torun bakan bir yaşlı modeli (gerektiğinde bunları yine sınırlı süreli yapalım) yerine yepyeni bir vizyonla hareket eden bireyler oluşmasına katkı sağlamak için yoga eğitimleri sunuyor.

Tina İskender, Köyceğiz'de 60 yaş üstü bireylere yönelik yoga faaliyetlerini başlattı. İlk derste sandalye üzerinde nefes egzersizleri yapıldı. Kampüs Yürütme Kurulu Üyesi Müjgan Ener; “Bugün kendi adıma çok şey öğrendim diyebilirim, mesela nefes egzersizinde doğru nefes almadığımı, nefesimi doğru kullanamadığımı gördüm. Tina hocamızın eşliğinde doğru nefes almayı öğrendim. Kendisine çok teşekkür ediyorum, dersler devam ettiği sürece zevkle katılmayı düşünüyorum.” dedi.