Köyceğiz'de yaz Kur'an Kursları sona erdi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde devam eden Kur'an Kursları kapanış töreni ile sona erdi.

Köyceğiz İlçe Müftülüğü'nün koordinesinde gerçekleştirilen Yaz Kur'an Kursları'nda çocuklar Kur'an'la buluşarak dini bilgiler öğrendi. Milli ve manevi değerlerin aktarılmasının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinde gerçekleştirildiği Yaz Kur'an Kursları düzenlenen kapanış programı ile sona erdi.

İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz Kur'an Kursları'na katılan öğrencileri tebrik ederek, "Herkesin tatil yaptığı dönemde camilerimize dinimizi, kitabımız Kur'an-ı Kerim'i, milli ve manevi değerlerimizi öğrenmek için iki ay boyunca devam eden camilerimizin gülleri çocuklarımızı ve onlara hocalık yapan tüm din görevlilerimi ve öğrenci velilerimizi can-ı gönülden tebrik ediyorum. Rabbim çocuklarımızın geleceklerini ve bahtlarını açık eylesin, camilerimizin ve Kur'an Kurslarımızın gülleri sizleri özleyeceğiz" dedi.