Köyceğiz'de yaz kursları öncesi din görevlilerine eğitim verildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü tüm camilerde ve Kur'an kurslarında başlayacak olan yaz Kur'an Kursları öncesi İlçe Müftülüğü tarafından Din Görevlilerine eğitim semineri düzenlendi.

Köyceğiz Merkez Hacı Bey Camii'nde düzenlenen semineri Rehber Öğretici, Marmaris İlçe Vaizi Mustafa Kılınç verdi. Köyceğiz'de görev yapan bütün İmam-Hatip, Müezzin Kayyım ve Kur'an Kursu Öğreticilerinin katıldığı seminer Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayıp, İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz'ün açılış konuşmasıyla devam etti.

Müftü Karagöz açılış konuşmasında; “2022-2023 Eğitim Öğretim dönemi sona erdi, çocuklarımız tatile girdiler. Kurban Bayramı'nı da idrak ettikten sonra 3 Temmuz itibariyle camilerimiz ve Kur'an Kurslarımız çocuklarımızla şenlenecek, yavrularımız dini bilgileri, Kur'an okumasını, milli ve manevi değerlerimizi sizlerin aracılığı ile öğrenmiş olacaklar. Başkanlığımızın talimatları gereği çocuklarımıza daha verimli ve faydalı olabilmek için yaz kursları öncesi Müftülük olarak eğitim seminerimizi yapıyoruz, seminerin hayırlı olmasını diliyor, Yaz Kur'an Kurslarında görev alacak siz değerli hocalarıma da başarılar diliyorum” dedi. Rehber Öğretici, Vaiz Mustafa Kılınç "Yaz Kur'an Kursları Uygulama Esasları" çerçevesinde; kayıtların nasıl yapılacağı, eğitim öğretimde materyallerden nasıl istifade edilebileceği, sınıf yönetimi, ergenlerde sosyal medya bağımlılığı, din eğitiminde eğitici oyunlar ve drama gibi konular da seminer verdi.