Köyceğiz'de yazar buluşmaları devam ediyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yazar buluşmaları çerçevesinde yazar Tayfun Ayaz öğrencilerle buluştu.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Okurgezer projesi çerçevesinde yazar Tayfun Ayaz Köyceğiz Anadolu Lisesi kütüphanesinde "Genç Okurlar" ile bir araya gelerek Sosyal Hayat ve Adabı Muaşeret temalı bir söyleşi gerçekleştirdi. Öğrencilerin dikkat ve ilgiyle katıldığı söyleşiyi yazar Tayfun Ayaz Mevlana'nın "Söz var incidir, söz var incitir" sözleri ile tamamladı. Söyleşi sonunda Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ yazar Tayfun Ayaz'a çiçek takdim ederek, Köyceğizli öğrencilerle buluşmasından dolayı teşekkür etti. Ayrıca Köyceğiz Anadolu Lisesi'ni de katılımları ve ilgileri nedeniyle kutladı.