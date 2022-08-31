Köyceğiz'de yeni İlçe Emniyet Müdürü Özdemir görevine başladı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Selçuk Özdemir göreve başladı.

Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürü iken tayini çıkan Cihan Dalkılıç'ın yerine atanan Selçuk Özdemir görevine başladı. Kocaeli Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Selçuk Özdemir, 1971 Ankara doğumlu, yurdun çeşitli bölgelerinde başarılı çalışmalara imza attı. Terör ve narkotik şube müdürlüklerinde görev yaptı. 12 yıl İstanbul'un çeşitli ilçelerinde Emniyet Müdür Yardımcısı ve Emniyet Müdürü olarak başarıdan başarıya koşarak çalışan Özdemir, Köyceğiz'de de vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanması hususunda 24 saat gayretli çalışmalara devam edeceklerini aktardı. Müdür Özdemir, hırsızlık ve uyuşturucu gibi olaylara karşı etkin mücadele edeceklerini ifade ederek, vatandaşlardan, şüpheli gördükleri durumlarla ilgili 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulunmalarını istedi.