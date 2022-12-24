Köyceğiz'de 'Yerli Malı Haftası' festival havasında kutlandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Yerli Malı Haftası yerli üretime dikkat çekmek amacıyla festival havasında kutlandı.

Yerli Malı Haftası çerçevesinde Köyceğiz Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen yerli malı etkinliğinde okul idaresi, okul aile birliği, öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan yerli ürünler sunuldu. Halk oyunları gösterisinin de gerçekleştiği etkinlikte eski üretim araçları sergilendi. Yerli ve doğal ürünlerin kullanılması gerektiği üzerinde duruldu. Etkinliğin çok güzel hazırlandığını ifade eden Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, “1929'da kanun haline getirilen ve 1946'dan itibaren kutlanan Yerli Malı Haftası, yurttaşlarımıza yerli malı kullanmanın, tutumlu olmanın ve yatırım yapmanın önemini hatırlatmak amacıyla her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanmaktadır. Çocuklarımız bu tür etkinlikler sayesinde tutumlu olmanın ve yerli malı kullanmanın önemini yaşayarak kavramaktadır. Etkinlikte emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederim" dedi.

Şölen havasında geçen Yerli Malı ve Tutum Haftası etkinliğine İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, Milli Eğitim Şube Müdürü Hatice Karaca, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.