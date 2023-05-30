Köyceğiz'de yıllık yaklaşık 4 bin kg zehirli atık toplanıyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bitki koruma ürünleri ve gübre ambalaj atıkları konteynerlerinde yıllık yaklaşık 4 bin kg zehirli atık toplanarak, imha ediliyor.

Muğla İli, “Bitki Koruma ve Gübre Ürünleri Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Bertaraf Projesi" çerçevesinde Köyceğiz'in 19 mahallesinde toplam 60 noktada bitki koruma ürünleri ve gübre ambalaj atıkları konteyneri bulunuyor. Üreticiler üretim sezonu içerisinde kullanmış oldukları kimyasallara ait ambalaj atıklarını bu konteynerlere atıyor. Konteynerler Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından düzenli olarak kontrol edilerek doldukları zaman, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne ait özel donanımlı araç ile toplanıyor. Bu sayede Köyceğiz'den yıllık yaklaşık 4 bin kg zehirli atık toplanarak çevreye, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeden imha ediliyor.