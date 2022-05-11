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Köyceğiz'de yüksekokul öğrencilerine “Yaşlılarda Ayrımcılık” semineri

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Öğretim Görevlisi Dr.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Öğretim Görevlisi Dr. Fatih Özden'in koordinatörlüğünde Köyceğiz Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Personeli Ramazan Dovan tarafından "Yaşlılarda Ayrımcılık" konulu seminer düzenlendi.



Ramazan Dovan dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşlı nüfusun artma eğiliminde olduğunu belirterek, “Yaşlı ayrımcılığına dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak için seminer düzenledik. Ayrımcılığa uğrayan yaşlıların yaşam kaliteleri düşmektedir. Bu da toplumda rahatsızlık meydana getirmektedir. Toplum düzeyinde ayrımcılığı ortadan kaldırmayı amaçlayan eğitim başta olmak üzere farkındalık çalışmaları yararlı olacaktır” dedi. Seminere katılan Yüksekokul öğrencileri, seminerin yararlı olduğunu belirterek, yaşlılara anlayışla yaklaşacaklarını ifade ettiler.

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