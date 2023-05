Köyceğiz'de yürüyerek sağlıklı yaşama dikkat çektiler

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Sağlık Müdürlüğü personeli tarafından, sağlıklı yaşama dikkat çekip farkındalık meydana getirmek amacıyla "Dünya Yürüyüş Günü" nedeniyle etkinlik gerçekleştirildi.

Köyceğiz Atatürk Kordonu'nda bir araya gelen, Köyceğiz İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli, Köyceğiz Atatürk Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri kordon boyunca yürüyüş yaptı. Etkinliğe katılan öğrenciler, 'Sevdiklerimizle sağlığa yürüyoruz', ‘Harket edivcez gari!', ‘Düzenli egzersiz sağlığınızı korur.' gibi pankartları taşıyarak vatandaşları yürüyüş yapmaya davet etti. Köyceğiz İlçe sağlık Müdürlüğü'nün “Fiziksel aktivitenin yararları konusunda toplum bilincini oluşturmak, iyi uygulamalara dikkat çekmek ve fiziksel aktivitenin yararlarını savunmak, yaşamın her alanında ve her yerde toplum genelinde fiziksel aktiviteye katılımı artırmak, sağlıklı davranışları ve yaşam tarzlarını teşvik etmek amacıyla her yıl "10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü" etkinlikleri düzenlenmektedir. Bu çerçevede Köyceğiz İlçe Sağlık Müdürlüğü, Atatürk Ortaokulu 7. Sınıf öğrencileri ile birlikte etkinlik gerçekleştirdi” diye açıklamalarda bulundu.