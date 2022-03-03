Köyceğiz'de zeytin üreticilerine uygulamalı budama eğitimi verildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri zeytin üreticilerine budama yöntemlerini konusunda sahada uygulamalı olarak eğitim verdi.

Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli ziraat mühendisleri Köyceğiz Akköprü Mahallesi'ndeki vatandaşları zeytin hastalık ve zararlıları, mücadele yöntemleri konusunda bilgilendirdi. Zeytinde budamanın önemine dikkat yetkililer, budama yöntemlerini uygulamalı şekilde üreticilere gösterdi. Üreticiler de sahada kendilerine eğitim veren yetkililere teşekkür etti.