Köyceğiz'de zirai ambalaj atıkları konteynırları kontrol edildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bitki koruma ürünleri ve gübre ürünleri ambalaj atıklarının atıldığı konteynırların doluluk oranları kontrol edildi.

Muğla Valiliği koordinesinde Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Muğla Vakfı ve MUÇEV ortaklığında hayata geçirilen doğa dostu “Bitki Koruma Ürünleri ve Gübre Ürünleri Zirai Ambalaj Atıklarının Toplanması ve Bertaraf Projesi” ile zirai ambalaj atıklarının olumsuz etkileri bertaraf ediliyor. Muğla'nın tüm ilçelerinde 456 lokasyona yerleştirilen konteynırlarda toplanan atıklar özel atık taşıma aracıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan izinli bertaraf firmasına gönderiliyor.

Bitki sağlığı, gıda güvenirliliği, çevre duyarlılığı ve doğayı korumak için bitki koruma ürünü ambalaj atıkları ile gübre ambalaj atıklarının çevreye zarar vermeden toplanması ve imha edilmesinin amaçlandığı proje ile bugüne kadar 6 bin 500 kilogram zirai ambalaj atığının tarım alanlarına ve yer altı sularına vereceği zararın önüne geçildi.

Projenin pestisitlerin, su kaynaklarını, tarımsal arazilerini, çevrenin ve denizlerin kirletmesinin önüne geçmek adına önemli ve büyük bir adım olduğu belirtilirken Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, “Geleceğimiz ve gelecek nesillerimiz için bitki koruma ürünleri ambalajlarını atık konteynırına atalım” diyerek üreticileri duyarlı olmaya davet etti.