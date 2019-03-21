Köyceğiz'deki FETÖ operasyonu

Köyceğiz'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ve Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı timleri, İzmir ve Ankara mahkemelerince haklarında yakalama kararı bulunan 4 şüphelinin Köyceğiz'in Çandır Mahallesi'nden yasa dışı yollarda ülkeyi terk edeceğine yönelik istihbari bilgiye ulaştı.

İstihbaratı değerlendiren Jandarma ekipleri, Çandır mahallesindeki şüphelilerin bulunduğu ikametgaha düzenledikleri operasyonla İ.D., A.K., A.F.B., E.B. isimli şahıslar ile organizatör olduğu ileri sürülen D.Ç., ve S.G., gözaltına aldı. Yakalanan şahısların üzerinde sahte kimlik çıktı.

Jandarma'daki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B., A.K., İ.D., tutuklandı. A.F.B., denetimli olarak serbest bırakıldı. Yasa dışı geçişe aracılık ettiği ileri sürülen D.Ç. ve S.G. serbest bırakıldı.