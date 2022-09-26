Köyceğiz'deki öğretmenden örnek davranış

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Pınar Kulfat İlkokulu Sınıf Öğretmeni Emine Özel Okuklu yaptığı girişimler ile sınıfına özel donanım kazandırdı.

Sınıf Öğretmeni Okuklu, süreci şöyle anlattı; " Öncelikle sınıfımın zeminini yeni fayans ile değiştirip, boyama işlemleri bittikten sonra ise ışıklandırma sistemini değiştirdim. Öğrenci sırası imalatı yapan bir firma ile görüşüp 22 kişilik öğrenci masası ve sırasını temin ettim. Aynı zamanda duvarlara panolar ve öğrencilerim için kitaplık, öğrenci dolapları, perde, kapı giydirmesi, öğretmen masası ve dolabı, kırtasiye malzemeleri, fotokopi makinesi ile laminasyon makinesi, şeref köşesi için araç ve gereçleri tamamladım. 5 Eylül tarihinde ise zeminden perdeye kadar yenilenmiş bir sınıfta yüzleri mutluluk, yürekleri heyecan dolu 20 öğrencim ile yeni eğitim öğretim yılına başladım. Mali boyutunu karşılayan Konya'daki arkadaşlarıma teşekkür ederim"

Pınar Kulfat İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret eden Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Belediye Başkanı Kamil Ceylan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan okul idarecilerini ve Emine Özel Okuklu öğretmeni tebrik etti.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan'da, " Bakanlığımız "Temel Eğitimde 10.000 Okul Projesi" çerçevesinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destek olduğu sürece uygun olarak, Pınar Kulfat İlkokulumuzda yapılan çalışmalar eğitim öğretime fiziki olarak bizleri hazır hale getirdi. Pınar Kulfat İlkokulunda görev yapan Sınıf Öğretmeni Emine Özel Okuklu'ya, okul idaresine, öğretmenlerimize, hayırseverlere ve destek olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bu türden olumlu işlerin katlanarak yaygınlaşması umudunu taşıyorum" diyerek duygularını ifade etti.