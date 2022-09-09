Köyceğiz'deki okullarda uyum haftası sorunsuz tamamlandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 5 Eylül'de okul öncesi ile ilkokul birinci sınıflara başlayacak öğrenciler için uygulanan uyum haftası programı bugün sorunsuz olarak tamamlandı.

Uyum haftası sürecinde Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan okullara ziyaretlerde bulundu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan ilk ziyaretini Köyceğiz Atatürk İlkokulu'na yaptı. Köyceğiz Atatürk İlkokulu Müdürü M. Mustafa Sandıkçıoğlu, okul personeli, 84 birinci sınıf ve 30 anasınıfı öğrencisi ile uyum haftasına başlandığını dile getirdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Karahan ardından 4 şubede 100 öğrenci ile uyum haftasına başlayan Köyceğiz Anaokulu'nu ziyaret ederek Okul Müdürü Şengül Yaşar'dan bilgi aldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, "Okullarımızın uyum haftasını sorunsuz olarak tamamlamaları bizleri memnun etti. Okuldan söz ederken, okulun çocuklar için düzenlenmiş özel bir yer olduğu, orada çocukların hoşuna gidecek etkinliklerin yapıldığı, oyunlar oynandığı, okulun yeni arkadaşlar edinilecek hoş bir yer olduğu vurgulanmalıdır. Geleceğimizin mimarları sevgili yavrularımıza en güzel okul ortamlarını hazırlayacağız. Bu bağlamda bizlerle koordine içinde çalışacak; yönetici, öğretmen ve velilerimize teşekkür ediyorum" diyerek ziyaretlerden duyduğu memnuniyetini dile getirdi.