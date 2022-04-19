Köyceğiz'deki turizm çalışmaları hakkında Vali Orhan Tavlı bilgilendirildi

Muğla Valisi Orhan Tavlı Köyceğiz'de Ecotrails yürüyüş ve bisiklet yolları ile Sultaniye Kaplıcaları ve Arkeolojik alanındaki çalışmalarla ilgili Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak'tan bilgi aldı.

Köyceğiz-Ortaca-Dalaman ilçelerinde ekoturizm odaklı uzun mesafe işaretli yürüyüş ve bisiklet rotası projesi olan Eco Trails projesiyle Köyceğiz-Ortaca-Dalaman ilçelerinde işaretli yürüyüş ve bisiklet rotaları oluşturup tanıtımını yapmayı, farkındalık yaratarak bölge değerlerinin korunması ve ekoturizm altyapısının desteklenmesi amaçlanıyor. Ecotrails projesi çerçevesinde 465 km işaretli yürüyüş rotası, 650 km işaretli bisiklet rotası, rehber kitap, poster ve broşür, harita, mobil uygulama, internet sitesi ile bölge değerlerinin ve rotaların tanıtımı yapılırken diğer yandan kırsal kalkınma amaçlı turizm eğitimi de veriliyor.

Yapılacak çalışmalarla gün yüzüne kavuşturulması ve kültür mirasına kazandırılması hedeflenen Sultaniye Kaplıcaları ve arkeolojik alanındaki tarihi hamam ve antik yapılarla ilgili bilgi alan Vali Orhan Tavlı Kaplıcaların Sağlık Turizmine kazandırılması için bütüncül proje çalışmalarının devam ettiğini, kısa sürede sonuçlanacağını ifade etti.