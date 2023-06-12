Köyceğiz'den Göksun'a kardeşlik köprüsü kuruldu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Yangı İlkokulu öğrencileri Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bulunan öğrencilerle kardeşlik köprüsü kurdu.

Türkiye'yi yasa boğan ve merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler, kentte yaşayan, eğitim veren öğretmenleri ve eğitim alan öğrencileri derinden etkiledi. “Kardeş Olmak İçin Kan Bağı Gerekmez” sloganıyla yola çıkan; Köyceğiz Yangı İlkokulunda görev yapan Öğretmen Neslihan Keskin, üniversiteden arkadaşı Öğretmen Sümeyra İsen Özdemir'i ve öğrencilerini yalnız bırakmadı. Yüzyılın afetinin yaşandığı Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki Yunus Emre İlkokulu binası depremde ağır hasar aldığından konteynır sınıflarda eğitime başladılar. Yunus Emre İlkokulu, 3/A sınıf öğretmeni Sümeyra İsen Özdemir, 22 öğrencisi ile depremin izlerini silmek için büyük gayret sarf ediyor. Köyceğiz Yangı İlkokulu 3/A sınıfı öğrencileri Hayat Bilgisi dersine ait " Ülkemizde yaşayan farklı kültürdeki insanların sorunlarına yönelik sosyal sorumluluk projelerine katılır" kazanımına istinaden bir sosyal sorumluluk projesi başlattı. " Kardeş olmak için kan bağı gerekmez" sloganıyla yola çıkan öğrenciler depremzede kardeşleri için iki haftalık hazırlık sürecinin sonunda, ailelerinin de desteği ile kardeş sınıfına; tatil kitabı, su matarası, Köyceğiz lokumu, Köyceğiz balı, Köyceğiz magnetleri ve mektuplarla gönderdikleri hediyeleri Kahramanmaraş'a ulaştı. Kardeşlik Belgesinin de gönderildiği kardeş sınıfa geçmiş olsun dileklerini bildirerek: "Kardeş Olmak İçin Kan Bağı Gerekmez" diyerek duygularını ifade ettiler.